Haberler » Güncel » Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı - Haber

Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

VAN'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

17.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:36Van'da 343 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı

VAN'da günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı şehir merkezinde bir metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde ise bir metreyi aştı. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bahçesaray'da 71, Başkale'de 94, Çaldıran'da 14, Çatak'ta 57, Erciş'te 31, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 9, Özalp'te 23, Saray'da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:38  İyi Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
10:49  Aşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
17.02.2020 11:44:21