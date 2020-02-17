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Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

17.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:55Van'da 343 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 71, Başkale'de 94, 'da 14, Çatak'ta 57, Erciş'te 31, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 17, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 9, Özalp'te 23, Saray'da 9 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 343 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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