Haberler » Güncel » Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı - Haber

Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da 35 bin 397 soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyasının karara bağlandığı bildirildi.

09.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:46Van'da 35 bin 397 savcılık dosyası karara bağlandı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da 35 bin 397 soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyasının karara bağlandığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Van'da yürütülen soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyalarının 2019 yılında Adalet Bakanlığı'nın "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının da nazara alınarak en etkin şekilde karara bağlandığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunda 26 bin 343 soruşturma dosyasına karar verildiği, ihbar dosyalarında 2 bin 849 dosyanın karara bağlandığı, talimat bürosunda 6 bin 159 talimat evrağının infazen sonuçlandırıldığı, kabahatler bürosunda ise 44 kabahat dosyasının karara bağlandığı kaydedilen açıklamada, başsavcılığın iş yüzde oranlamasının da yüzde 95 olduğu vurgulandı.

Başsavcı, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04  Ümraniye'de silahlı dehşet kamerada - Haber
12:04  Ankara-hac kuraları açıklandı-1 - Haber
12:04  Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar - Haber
12:04  Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı - Haber
11:59  Çığ altında hayatını kaybeden işçinin ağabeyi gözyaşlarına boğuldu - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
9.01.2020 12:06:56