Van'da, 350 metre ağ ve 50 kilo canlı balık ele geçirildi

Van'da, 350 metre ağ ve 50 kilo canlı balık ele geçirildiVAN Gölü kıyısında, sazlıklar arasına gizlenen 350 metrelik manyat tipi ağ ile 50 kilo canlı balık ele geçirildi.

12.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:39
Van'da, 350 metre ağ ve 50 kilo canlı balık ele geçirildi
VAN Gölü kıyısında, sazlıklar arasına gizlenen 350 metrelik manyat tipi ağ ile 50 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıkları avlayan kişiye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, gece gündüz denetim yapıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor.
Son olarak Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan bölgesinde kaçak balık avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları saç tekne ile sazlıklar arasına gizlenen 350 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirdi. Ağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Tarım Orman Müdürülü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube ekipleri de Edremit ilçesine bağlı Ergin Çayı'nda denetim yaptı. Denetimde kaçak balık avlayan bir kişi, 50 kilo canlı balık ile yakalandı.
Balıklar suya bırakılırken, adı açıklanmayan kişiye bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, inci kefalinin göç döneminde avlanmasının önüne geçmek için kontrollerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Van’da, 350 metre ağ ve 50 kilo canlı balık ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber

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