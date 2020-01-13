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Van'da 359 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

13.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:30Van'da 359 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 359 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 44, Başkale'de 22, Çatak'ta 123, Edremit'te 2, 'da 140, Muradiye'de 4 ve Tuşba ilçesinde ise 15 olmak üzere toplam 359 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van çevrelerinde yer yer etkili olmak üzere, Hakkari çevrelerinde de aralıklarla yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 1, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta ise eksi 2 derece olması beklenmektedir. Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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