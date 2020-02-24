İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

İran 'ın Hoy kentinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki depremle sallanan Van 'da, akşam saatlerinde korkutan bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İran-Türkiye sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Khoy kentinde meydana gelen deprem, yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise, Van'ın Saray ilçesinde saat 18.05 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

5,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde dün sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde bazı evler yıkılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki basın açıklamasında, İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin Van Başkale'de de hasara ve yıkıma yol açtığını hatırlatarak, "Depremin ilk anından itibaren bölgeye 25 ambulans, helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibi yönlendirdik. Sabah saatlerinde yaşanan afette ne yazık ki 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 50 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.

Koca, yaralıların bölgede 3 hastanede tedavi altına alındığını belirterek, bu yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda ve sağlık durumlarının ağır olduğunu söylemişti.

Öte yandan, dün akşam saat 19.00'da Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını açıklamıştı.