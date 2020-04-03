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Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:13
Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

VAN'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te meydana geldi. Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba'nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.

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Behçet DALMAZ/VAN,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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