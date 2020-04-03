Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Van 'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Çolpan ve Ermişler başta olmak üzere bazı mahallelerde evlerin duvarlarında küçük çaplı çatlaklar oluştu.

Yaklaşık 300 haneli Ermişler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attıklarını belirtti. Mahalleli, evlerinin duvarlarında küçük çaplı çatlakların olduğunu söyledi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA