Haberler » Güncel » Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı - Haber

Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 aylık süreçte kent genelinde duygu sömürüsü yapan çoğu kadın 383 dilenciye cezai işlem uyguladı.

27.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:03 Van'da 4 ayda 383 dilenciye cezai işlem uygulandı
Büyükşehir Belediyesi, 4 aylık süreçte kent genelinde duygu sömürüsü yapan çoğu kadın 383 dilenciye cezai işlem uyguladı.

Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelindeki işlek caddeler, cami önleri ile trafik ışıklarını mesken edinen ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında ve 153 şikayet hattına gelen ihbarları değerlendiren zabıta ekipleri, çok sayıda dilenciyi suçüstü yakaladı. Son 4 ayda ise kent genelinde çoğu kadın 383 dilenciye Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Dilencilerin üzerlerinden çıkan bin 435 TL'ye, kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Ayrıca dilendirilen veya çalıştırılan çok sayıda çocuk da tespit edildi. Çocukların aileleri uyarılırken, tekrarı durumunda ise çocukların yasa gereği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimlere teslim edilerek koruma altına alınacağı belirtildi.

Kentte dilenciliğin önüne geçmek için çalışmalarının devam edeceğini belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara dilencilere para vermemeleri noktasında uyardı. - VAN

Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:07   flaş//3 - Haber
13:07   flaş//4 - Haber
13:02   ANTBİS'te 1 saat, 1.5 TL - Haber
13:02   MSB: "2019 yılı içerisinde icra edilen operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirilmiş,... - Haber
13:02   MSB: "Bugüne kadar Hakkâri'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesi tesis... - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   Son dakika: İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
27.12.2019 13:08:34