13 Aralık 2018, 15:33
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Van'da 4 Bin 389 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-12-13 Aralık 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplam 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirilirken; D.A., M.İ., M.S.Ç, M.K., Y.A., Ö.Ö. ve Y.T. isimli 7 şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - VAN
13 Aralık 2018 Perşembe 15:33



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