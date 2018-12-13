Van
'da 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN - Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-12-13 Aralık
2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba
ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplam 4 bin 389 paket kaçak sigara ele geçirilirken; D.A., M.İ., M.S.Ç, M.K., Y.A., Ö.Ö. ve Y.T. isimli 7 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:22