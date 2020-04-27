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Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.

27.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:30
Van'da 4 günlük kısıtlama sonrası caddeler doldu taştı

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Van halkı kentin en işlek caddelerinde yoğunluk oluşturdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün süreyle il sınırları içinde getirilen sokağa çıkma yasağı, gece 00.00 itibariyle son bulmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasının ardından Van'daki en işlek cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.


Ramazan etkisi


İçişleri Bakanlığınca 22 Nisan gecesi büyükşehirlerde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yasak kapsamında hafta sonu sessizliğe bürünen Van'da bugün vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun büyük bir kısmının Ramazan alışverişinden kaynaklandığı gözlemlenirken, banka önlerinde de kuyruklar oluştu.


Yoğun önlemlere rağmen kalabalık


İşlek caddelerde sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında çok sayıda polis ekibi görev alıyor. Ekipler, kısıtlama getirilen Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun önlem alarak sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana yürüyen ve maske takmayan vatandaşları ikaz ediyor. Kuralları ihlal eden kişilere ise cezai işlem uygulanıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel, Haber
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