12.06.2019 14:55
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Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesindeki hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
(İHA)Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel

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