Van'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van
'ın Çaldıran
ilçesindeki hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Van İl Jandarma
Komutanlığınca Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı
bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş
Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
(İHA)