Van'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari-Van kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Araçtaki 27 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Irak uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü Ş.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel
Kaynak: AA