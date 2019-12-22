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Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

22.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:00 Van'da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plakalı bir minibüste arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Narkotik, Edremit, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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