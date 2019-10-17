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Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

17.10.2019 09:33Van'da 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 40 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 31 plaka sayılı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajında bulunan 2 adet çuval içerisinde 80 paket halinde toplam 40 kilo 780 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.A. ve A.T. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - VAN

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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