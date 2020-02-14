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Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince ev ve ahırda yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 41 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

14.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:04Van'da 42 bin paket 'kaçak sigara' ele geçirildi

VAN'ın ilçesinde, jandarma ekiplerince ev ve ahırda yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 41 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'ın Soğuksu ve Çubuklu mahallelerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Soğuksu Mahallesi'nde bir ahırda yapılan aramada çeşitli markalarda 28 bin 900 paket, Çubuklu Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ise 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigarlarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



Jandarma, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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