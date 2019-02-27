Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 44 kaçak göçmen yakalandı. Gürpınar
ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takibe aldı. Kısa sürede durdurulan minibüste yapılan kontrol ve aramada 29 Afganistan
, 14 Pakistan
ve 1 Güney Afrika
olmak üzere 44 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Başkale ilçesindeki Albayrak Piyade
Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan müdahalede ise, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu yabancı yakalandı.
Yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN
Başkale, Jandarma, Van, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA