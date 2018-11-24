Van'da 46 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Özalp uygulama noktasında şüphe üzerine 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü durdurdu.
Kontrollerde, minibüsteki 35 Afganistan ve 11 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:50