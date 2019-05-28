28.05.2019 10:18
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Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

Van

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, ilçenin Albayrak Mahallesi istikametinden yaya olarak gelen bir grup fark edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda 34 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu olmak üzere 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN Başkale, Jandarma, Van, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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