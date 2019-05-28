Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı. Başkale
ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, ilçenin Albayrak Mahallesi istikametinden yaya olarak gelen bir grup fark edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda 34 Afganistan
ve 15 Bangladeş
uyruklu olmak üzere 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Başkale
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Kaynak: İHA