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Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN (İHA) – Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

08.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:35
Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN (İHA) – Van 'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçlarda yapılan aramada toplam 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücüler R.V. ve M.E.D. hakkında ise işlem yapıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaçak sigaralarla '175. Yıl Polis Haftası ve Evde Kal' mesajı verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özalp, Polis, Van, 3. Sayfa
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