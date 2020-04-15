Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

15.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:08
Van 'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Erciş-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Aramada, aracın tabanına özel olarak yapılmış damperli bir düzenekle zulalanmış toplam 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü İ.G., çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Van’da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Erciş, Polis, Van, Yerel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yerel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı Haberler
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Yerel ››Van'da 5 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

11:57: Korona virüs hırsızları durduramadı - Haberler 11:56: Traktörden dökülen yağ kazaya yol açtı... - Haberler 11:54: Koronavirüs salgınına ilişkin ekonomik önlem paketi komisyonda - Haberler 11:53: Harvard Üniversitesi Sosyal Mesafenin Yıllarca Sürebileceğini Açıkladı - Haberler 11:53: Türkiye, Koronavirüs İlacı Olarak Kullanılabilen Klorokini Elde Etti - Haberler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi