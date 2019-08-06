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Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

06.08.2019 10:18 Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı traktörde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış vaziyette toplam 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü E.Y. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Polis, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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