Van'da 5 Göçmenin Öldüğü Kaza Sonrası Sürücü Tutuklandı

08 Kasım 2018 Perşembe 17:31



08 Kasım 2018 Perşembe 17:31

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Afganistan uyruklu 5 kişinin ölümüne neden olan kazayla ilgili araç sürücüsü tutuklandı.Kaza, Salı akşamı Van-Bahçesaray karayolu Karabet Geçidi'nde yaşanmıştı. Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 20 Afganistanlının içinde bulunduğu 34 ZF 3395 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında olduğu 16 kişi yaralandı.Tedavisi tamamlanan sürücü, Bahçesaray'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cenazeleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 mültecinin otopsisi tamamlandı. Otopsileri tamamlanan Afganların aileleri tarafından yasal sürede alınmadıkları takdirde Van'daki kimsesizler mezarlığına defnedilecekleri bildirildi. - VAN