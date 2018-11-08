- Van
'da 5 göçmenin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
VAN - Van'ın Bahçesaray
ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu içerisinde bulunan 5 Afganistan
uyruklunun hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı. Salı günü akşam saatlerinde Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidi'nde yurda yasadışı yollardan giriş yapan 20 Afganistanlının içinde bulunduğu 34 ZF 3395 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlanmıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında olduğu 16 kişi de yaralanarak tedavi altına alınmıştı.Tedavisi tamamlanan sürücü, Bahçesaray'da çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cenazeleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Afganistanlı 5 kişinin de otopsisi tamamlandı. Otopsileri tamamlanan Afganların aileleri tarafından yasal sürede alınmadıkları takdirde Van'daki kimsesizler mezarlığına defnedilecekleri bildirildi.
Afganistan,Bahçesaray,Van
08 Kasım 2018 Perşembe 18:08