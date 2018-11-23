Van'da 5 Kişilik Araçtan 1'i Şoför 17 Kaçak Çıktı

Van
'ın Muradiye
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan hafif ticari kamyonette 1'i şoför olmak üzere toplan 17 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakaladı.
Muradiye İlçesi Alpaslan Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş
karayolu üzerinde icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, şüphe üzerine durdurulan 5 kişilik hafif ticari kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde, yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen, 16 Afganistan
uyruklu şahıs ile 1 şoför olmak üzere tam 17 kişi yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - VAN
Jandarma,Muradiye,Van