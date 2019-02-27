27 Şubat 2019, 11:35
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Van'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van kara yolundaki kontrol sırasında bir minibüsü durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarında bulunduğu minibüs sürücüsü kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta 29 Afganistan, 14 Pakistan, 1 Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Başkale ilçesi Albayrak Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarma, Gürpınar, Başkale, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA