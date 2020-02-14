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Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

14.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:35Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 74, Başkale'de 48, 'da 8, Çatak'ta 77, Edremit'te 2, Erciş'te 6, Gevaş'ta 10, Gürpınar'da 106, İpekyolu'nda 14, Muradiye'de 61, Özalp'te 40, Saray'da 5, Tuşba ilçesinde ise 65 olmak üzere toplam 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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