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Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı.

23.07.2019 10:26 Van
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında S.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, kamyonetin kasasında bulunan 50 Afganistan ve 2 Senegal uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü S.G, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gürpınar, Hakkari, Van, Güncel

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