Van'da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir kamyonette 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

03.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:58
Van'da bir kamyonette 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Bozo"un da kullanıldığı aramada, kamyonetin koltuk altı kısmı ile kabin arasına gizlenmiş 104 paket halinde 53 kilo 200 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.F.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Van’da 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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