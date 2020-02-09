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Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 54 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın Gürpınar İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 54 kilo eroin ele geçirildi.

09.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:11
'da 54 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın İlçesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 54 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Van-Hakkari karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilendikleri bir kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Rexo' ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde 54 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'da 54 kilo eroin ele geçirildi

Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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