08 Mart 2019, 10:56
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Van'da 55 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu.

Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
Kaynak: AA