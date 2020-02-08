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Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

08.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:25Van'da 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 74, Başkale'de 122, 'da 25, Çatak'ta 102, Edremit'te 5, Erciş'te 25, Gürpınar'da 113, İpekyolu'nda 1, Muradiye'de 17, Saray'da 6 ve Özalp ilçesinde ise 60 olmak üzere toplam 550 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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