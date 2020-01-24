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Van'da 599 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)VAN'DA KARLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİVan'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma yürütüyor.

24.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:42
'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı(2)
VAN'DA KARLA MÜCADELE SEFERBERLİĞİ
Van'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma yürütüyor. Kent genelinde 250 iş makinesi ve bin personelle yürütülen çalışmalar, kar yağışı ve tipiye rağmen aralıksız devam ediyor. Kentte sis ve tipi de etkili oluyor. Sisten dolayı görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.
KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI
Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Van'ın ilçesinde, karla mücadele çalışması 12 iş makinesi ve 62 personelle yürütülüyor.
Edremit Belediyesi karla mücadele ekip sorumlusu Sedat İlli, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak için yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek, "Kar nedeniyle burada kar kalınlığı 40 santimetreyi aşmış durumda. Yağan kar ve tipiye rağmen ekiplerimiz yolları açık tutmak için yoğun bir mücade yürütüyor. Halkımıza daha iyi hizmet vermek adına bu çalışmalarımızı 62 kişiden oluşan bir ekiple yürütüyoruz."dedi.
Van'da 599 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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