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Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

VAN'da, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 599 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

24.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:53Van'da 599 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

VAN'da, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 599 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan 355 mahalle ve 244 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ve çevresinde bir hafta aradan sonra yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar kara gömülürken, sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan esnaflar, iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalıştı. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan 355 mahalle ve 244 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele sürdürüyor.

saatlerinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, bu yıl ilk kez Van merkeze bu kadar kar yağdığını belirterek, "Karın yağışı iyi oldu. Çünkü mikropları öldürüyor. Buranın güzelliği de kardan geliyor. Kar yağışına çok sevindik" diye konuştu.

Bu arada, şehir merkezindeki ana ve ara sokaklarda da yoğun bir çalışma başlatıldı. Merkezdeki karlar belirli noktalara toplanıp, kamyonlarla kent dışına çıkartılırken, Edremit İlçesi Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman da çalışmaları yerinde denetledi.



Sabah, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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