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Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.10.2019 18:37Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist  daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."

ANKARA, -



Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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