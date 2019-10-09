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Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.10.2019 18:59
Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 gündür süren operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir."
ANKARA, (DHA)-
Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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