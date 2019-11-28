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Van'da 60 bin öğrenci sinemayla buluştu

Van'da 60 bin öğrenci, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" ve "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında ilk kez sinemayla buluştu.

28.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:22Van'da 60 bin öğrenci sinemayla buluştu
'da 60 bin öğrenci, "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" ve "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında ilk kez sinemayla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında Türkiye'de sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrenciler beyaz perdeyle buluşuyor. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü koordinesinde Muradiye, Özalp, İpekyolu, Çatak, Tuşba ve Edremit ilçesinden yaklaşık 48 bini ilköğretim öğrencisi sinemayla buluştu.

Öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen Masal Şatosu (2019) ve Konuşan Hayvanlar (2019) filmlerini kentteki sinema salonlarında izleme imkanı buldu. Van'da ilk kez sinemaya giden öğrencilere su ve mısır ikramı da yapıldı. Beyaz perdeyle ilk kez tanışan öğrenciler, böyle bir imkanı kendilerine sunan yetkililere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediler.

Programa Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nihat Kardaş ve öğrenciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen "Çocuklar İçin Gezen Sinema" tırının Van turu kapsamında 12 bin öğrenci beyaz perdeyle ilk kez buluşma imkanı buldu. Okulların bahçesine kurulan gezici tır sayesinde sinema izleme imkanına kavuşan binlerce öğrenci, etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirdi. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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