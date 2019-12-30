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Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş ilçesinde 656 adet tarihi eser ele geçirildi.

30.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:18 Van'da 656 adet tarihi eser ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçesinde 656 adet tarihi eser ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait 544 adet sikke, Orta Çağ dönemine ait 18 adet yüzük, 18 adet broş, 6 adet ok ucu, 1 adet mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalan şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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