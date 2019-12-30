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Van'da 656 tarihi eser ele geçirildi

VAN Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuya ait çantada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 656 yüzük, broş, sikke, oku ucu, mühür ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:54 Van'da 656 tarihi eser ele geçirildi

VAN Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuya ait çantada, , Bizans ve Ortaçağ  dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 656 yüzük, broş, sikke, oku ucu, mühür ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

?İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yolcunun üstü ve çantası arandı. Yapılan detaylı aramada Roma, Bizans dönemlerine ait 544 sikke, Ortaçağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, 1 mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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