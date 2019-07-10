10.07.2019 11:57
Haberler» Güncel» Haber

Van'da 680 paket kaçak sigara ele geçirdi

Van

VAN'da, şüphe üzerine yolda yürüyen 3 kişinin ellerindeki poşetleri kontrol eden polis ekipleri, 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirdi.

VAN'da, şüphe üzerine yolda yürüyen 3 kişinin ellerindeki poşetleri kontrol eden polis ekipleri, 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirdi.
İpekyolu ilçesindeki Vali Mithat Bey Mahallesi'nde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde poşetle yürüyen 3 kişiden şüphelendi. Polis ekipleri F.Ş., E.A., ve N.K.'yi durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.


- Van
Kaynak: DHA
Polis, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:54   Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı
12:54   KAĞITHANE'DE BAZI ALANLAR RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ (ek arşiv görüntü)
12:53   Türkiye'nin ilk kadın üniversitesi 1914'te kuruldu
12:52   Adana'da da 1 kişi sahte alkolden öldü
12:51   Vali Ayhan: 15 Temmuz günü herkesi meydanlara bekliyoruz
12:51   Başkanın makam aracı gelin arabası, kendisi de şoför oldu
12:51   Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında karar