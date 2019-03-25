Van'da 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 69 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Yolmaçayır Mahallesi yakınlarında bir grubun yaya olarak ilerlediğini tespit etti.
Olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrollerde 47 Afganistan
, 19 Pakistan
, 2 Bangladeş
ve 1 Suriye
uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.
Yakalanan 69 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma, Başkale, Van, Güncel
Kaynak: AA