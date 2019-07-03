03.07.2019 02:52
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Van'da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildiVAN - Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi İskele Mahallesi İskele Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir kamyonetin durduruldu belirtildi. Kamyonette yapılan aramada, kasanın altına özel yapılmış hidrolikli damper sistemiyle zulalanmış toplam 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili C.B. isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Van'da 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaynak: İHA
Tuşba, Van, Yerel

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