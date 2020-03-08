Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.
08.03.2020 10:34
Van 'ın İpekyolu ilçesinde 4 iş yerinde 7 bin 490 adet kaçak ilaç bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dört iş yerinde arama yaptı.
Aramada, cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel ve sprey gibi 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İş yeri sahipleri S.R.G, M.T, İ.K, F.Ş. ve Ö.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçak ticaretle uğraşmayı planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dört iş yerinde arama yaptı.
Aramada, cinsel içerikli ve kilo aldırıcı tablet, macun, jel ve sprey gibi 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
İş yeri sahipleri S.R.G, M.T, İ.K, F.Ş. ve Ö.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Van'da 7 bin 490 adet kaçak ilaç ele geçirildi
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Güncel
Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi
Güncel
Çobanlık yapan genç, eğitim almadan başladığı dalga sörfünde Türkiye üçüncüsü oldu
Güncel
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti