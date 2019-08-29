Haberler» Güncel» Haber

Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

29.08.2019 09:34 Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:43   GTB Başkanları 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı
11:43   Yüz nakli bekleyen leyla, ömer özkan'la görüşmek için antalya'da
11:43   Masal Şatosu: Sihirli Davet
11:42   Doğanşehir'de kapya biber hasadı başladı
11:42   Şehirlerarası otobüs terminalinde iyileştirme çalışmaları ile yenileniyor
11:42   Kitabının gelirini şehit ailelerine bağışladı
11:42   Süslü, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı