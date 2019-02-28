Van'da 732 Gram Eroin, 16 Gram Esrar Ele Geçirildi

VAN'da düzenlenen uyuşturucu opersyonlarında 732 gram eroin ile 16 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Van
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis
Karayolu'nun Balaban
mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Denetimde durdurulan takside seyahat eden şüpheli yolcunun üst araması yapıldı. Aramada şüphelinin üzerinde 330 gram eroin ile 16 gram esrar ele geçirildi. Başkale
ilçesine bağlı Bölekli Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise, 402 gram eroin ele geçirildi. Her iki olaya ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.
- Van
Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA