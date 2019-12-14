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Van'da 8 kilo 590 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş 8 kilo 590 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

14.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:26Van'da 8 kilo 590 gram uyuşturucu ele geçirildi
'ın ilçesinde otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş 8 kilo 590 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu K.S.A. yönetimindeki otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da destek verdiği aramada, otomobilin stepne lastiğine gizlenmiş 12 paket halinde 7 kilo 60 gram metamfetamin ve 2 paket şeklinde 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü K.S.A gözaltına alındı.

Narkotik, Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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