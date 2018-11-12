Van'da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Erciş kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.
Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 71'i Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü,Erciş,Tuşba,Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:49