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Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 85 kilo eroin ele geçirildiVan'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi.

02.11.2019 11:09
Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi
Van'da polisin bir hafif ticari araçta yaptığı aramada 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özalp- Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada; aracın iç yan döşemeleri ile arka yolcu kapısının iç döşemesine gizlenmiş 166 paket halinde 85 kilo 307 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.
Van'da 85 kilo eroin ele geçirildi

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Kaynak: DHA


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