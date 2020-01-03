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Van'da 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 86 kilo 40 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

03.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:08 Van'da 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde bir kamyonette 86 kilo 40 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halilağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajında bulunan 3 çuvaldaki 84 pakette 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA

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